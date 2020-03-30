التحالف الدولي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية

سلمت قوات التحالف الدولي اليوم الاثنين مقرها في محافظة نينوى لوزارة الدفاع العراقية.

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وقالت قيادة العمليات المشتركة: "بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت اليوم إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى إلى القوات العراقية".

وأوضح أن الخطوة جاءت بعد "انسحاب التحالف الدولي من الموقع ووفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".

وأمس الأحد، انسحب التحالف الدولي من قاعدة (K1) في كركوك، لتكون القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.

وفي 20 آذار الجاري، أعلن التحالف الدولي سحب وإعادة تمركز قواته في العراق، خوفا من تفشي فيروس كورونا، ونظرا لتحقيق هزيمة "داعش".

المصدر: شبكة "رووداو"