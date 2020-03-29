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العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة "K1" في كركوك - صور

أخبار العالم العربي

العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة
Reuters THAIER AL-SUDANI
قاعدة "القيارة" في العراق - أرشيف
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تسلمت القوات العراقية اليوم الأحد، قاعدة "K1" في محافظة كركوك شمالي البلاد من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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التحالف الدولي يسلم قاعدة القيارة للقوات العراقية
التحالف الدولي يسلم قاعدة القيارة للقوات العراقية

وقال مراسل RT في العراق، إن "القوات التي غادرت القاعدة تابعة للجيش الأمريكي والقوات البحرية الأمريكية، فيما تسلم جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، والجيش العراقي القاعدة بشكل نهائي".

العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة
العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة

وتعتبر القاعدة الثالثة التي تسلمها قوات التحالف الدولي للعراق بشكل كامل، بعد قاعدتي القائم والقيارة اللتين سلمتا الأسبوع الماضي.

العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة
العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة
العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة
العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة
العراق.. انسحاب التحالف الدولي من قاعدة

المصدر: RT

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