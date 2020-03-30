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العراق يشرع في دفن ضحايا كورونا (صور)

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العراق يشرع في دفن ضحايا كورونا (صور)
عملية دفن المتوفين بفيروس كورونا في العراق
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الاثنين، عن شروعها في دفن جثث متوفين بسبب فيروس كورونا، بعد تخصيص قطعة أرض لهم.

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وقال آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني في مؤتمر صحفي: "بدأنا بدفن جثامين المتوفين بمرض كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة في محافظة النجف الأشرف".

العراق يشرع في دفن ضحايا كورونا (صور)

وأضاف: "بعد أن تم تخصيص مقبرة لدفن المتوفين بمرض كورونا الوبائي في منطقة صحراوية بعيدة عن مركز المدينة، تم توجيه الكوادر التخصصية في اللواء الثاني للحشد بإنشاء مغتسل ومصلى والمباشرة بحدل الأرض وحفر القبور وفق الشروط الشرعية والطبية".

العراق يشرع في دفن ضحايا كورونا (صور)
العراق يشرع في دفن ضحايا كورونا (صور)

وتابع الخاقاني: "تم دفن 13 جثة حتى اليوم من قبل فريق متطوع من أبطال اللواء، وبالتنسيق مع عدد من طلبة الحوزة العلمية في النجف لتولي أداء صلاة الجنازة على المتوفين".

العراق يشرع في دفن ضحايا كورونا (صور)

المصدر: RT

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