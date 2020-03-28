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السيستاني يوضح كيفية التعامل مع جثامين ضحايا كورونا

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السيستاني يوضح كيفية التعامل مع جثامين ضحايا كورونا
Reuters
المرجع الديني العراقي آية الله علي السيستاني
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أكد المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، على ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية في دفن الميت بكورونا، مع الحرص على عدم انتقال العدوى للأصحاء.

وجاء في معرض إجابته على عدد من الأسلئة حول كيفية دفن المتوفي بفيروس كورونا وغسيله وتكفينه، وهل يجوز دفنه في المقابر العامة.

وأشار السيستاني إلى "إمكانية أن ييمّمه الأحياء مع استخدام القفازات في حال الخوف من تغسيله وانتقال العدوى إلى الآخرين، وفي حال منعت السلطات ذلك فيجوز دفنه بلا غسيل أو تيميم".

وأضاف: "ضرورة تكفينه بالأثواب الثلاثة، ولو من فوق الكيس الموضوع فيه، أو بما يستر كامل بدنه".

ونها المرجع الديني عن حرق جثة الميت أو تحنيطه، مشيرا إلى إمكانية وضعه في تابوت خشبي على أن يراعى التقليد في وضع جثته كما في الحالات الطبيعية للوفاة".

وطالب السيستاني السلطات المختصة بتسهيل دفن الميت في المقابر العامة للمسلمين.

السيستاني يوضح كيفية التعامل مع جثامين ضحايا كورونا
alsumaria.tv/news
نص جواب السيستاني على أسئلة حول كيفية التعامل مع المتوفي بكورونا

المصدر: "السومرية نيوز"

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