مشادة كلامية بين وزير النقل المصري وأشهر مذيع في مصر على الهواء بسبب كورونا والمترو

تحولت محادثة هاتفية بين الإعلامى وائل الإبراشي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل إلى مشادة كلامية على إثر مقطع فيديو لزحام قطارات المترو.

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وجاءت البداية عندما نشر الإبراشي فيديو لزحام داخل محطات المترو، وهو ما أغضب الفريق كامل الوزير، الذي هاجم الإبراشي، مؤكدا أن الفيديو المعروض يعود إلى الأربعاء الماضي، أول أيام فرض حظر التجول.

وقال كامل الوزير: "غير مقبول تطلع صور يوم الأربعاء قبل الحظر بدقيقة، والنهاردة مكنش فيه أي زحام.. ما كنش فيه زحام وركبت كل القطارات وشوفت كل المترو، بس تقول إيه، اللي اتعمل وصور النهاردة إيه، واللي اتعمل قلته في كل التلفزيونات".

وأضاف الوزير محتدا: "يا أستاذ وائل أنت إعلامى محترم، لو سمحت هات صور امبارح والنهاردة وأول امبارح، وشوف الحكومة عملت إيه".

ورد وائل الإبراشي قائلا: "الأيام الماضية شهدت ازدحاما، وإن كان جزء منه ناتجا عن السلوك البشري، والهدف من عرض الفيديو توعية المواطنين وليس هجوم شخصي ضد وزير النقل"، لافتا إلى أنه يعرض مشاهد موجودة على أرض الواقع، و"لو شوفتوا بعضها غدا هيبقى موقفك إيه، أتمنى منشوفهاش".

واستكمل الإبراشي: "بينا وبينه احترام كبير، وهو من الشخصيات التي عهد إليه هذه المهمة لأن له تاريخ كبير من الإنجاز، ونتمنى الإنجاز مستمر، ويبقى مفيش زحام".

المصدر: التلفيزيون المصري