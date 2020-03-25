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مصر.. تكدس شديد قد يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. تكدس شديد قد يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا (صور)
Reuters
مصر
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لتكدس وزحام شديدين في مترو الأنفاق بالقاهرة، قبل تطبيق حظر التجوال الذي أقرته الحكومة المصرية بساعة واحدة.

مصر.. تكدس شديد قد يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا (صور)تكدس المواطنين

وانتقد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا التكدس الذي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث أكدوا أنه بذلك لا فائدة لتطبيق حظر التجوال، لأن الأمر سيؤدي إلى زيادة الخطورة.

وكانت قوات الأمن المصرية قد انتشرت، اليوم الأربعاء، لتطبيق أمر حظر التجوال في البلاد بداية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

مصر.. تكدس شديد قد يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا (صور)المواطنون في مصر

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

مصر.. تكدس شديد قد يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا (صور)مصر

المصدر: RT

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