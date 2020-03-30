عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية ويؤكد رصد طيران غير مرخص فوق مواقع عسكرية

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، من أي عمل هجومي على مواقع عراقية، منوها بأنه تم رصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية عراقية.

وقال عبد المهدي في بيان نشر اليوم الاثنين وتناقلته وسائل إعلام محلية: "الأعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية وتجاوز على الدولة .. نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية".

وحذر عبد المهدي، "من مغبة القيام بأعمال حربية مضادة مدانة وغير مرخص بها"، مشيرا إلى أن القيام بأعمال حربية "غير مرخص بها" يعتبر تهديدا لأمن المواطنين وانتهاكا للسيادة ولمصالح البلاد العليا".

وشدد عبد المهدي على أن "الجهود يجب أن تتوجه لمحاربة داعش وبسط الأمن والنظام ودعم الدولة والحكومة والتصدي لوباء كورونا"، داعيا إلى "وقف الخروقات والأعمال الانفرادية واحترام الجميع للقوانين والسيادة العراقية".

المصدر: وكالات