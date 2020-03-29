تمرد لمسلحي "داعش" الأجانب في سجن الحسكة وقوات سوريا الديمقراطية تستنفر عناصرها

أفاد مراسلنا في سوريا، بأن مسلحي تنظيم "داعش" الأجانب، قاموا بالتمرد في سجن الحسكة، وأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استنفرت عناصرها وسط تحليق من الطيران الأمريكي فوق منطقة السجن.

من جانبه طالب مدير سجن الحسكة التحالف الدولي بالوفاء بإلتزاماته بخصوص أمن سجناء "داعش"، مضيفا أن السجن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من الخارج، وأن جزءا من السجن بات تحت سيطرة "داعش"، وأن عددا من عناصر التنظيم تمكنوا من الفرار.

وأفادت مصار محلية، بأن مدينة الحسكة تشهد استفارا كبيرا لمسلحي قوات سوريا الديمقراطية مع استقدام تعزيزات عسكرية للمدينة.

ويقع السجن المذكور في أطراف حي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، والذي حولته "قسد" إلى معتقل مؤقت لمسلحي "داعش".

وتزامن التمرد مع سماع دوي إطلاق رصاص متقطع في محيط السجن، فيما يعتقد أنه محاولة من "قوات سوريا الديمقراطية" لفض التمرد بالقوة.

وقالت المصادر ذاتها، إن "هذا يأتي بالتوازي مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي، وأن عددا من الآليات الأمريكية وصلت إلى محيط السجن، وتمركزت عند دوار البانوراما على مدخل مدينة الجنوبي.

يذكر، أن هذا التمرد هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وكان مسلحو "داعش" المعتقلين لدى "قسد" نفذوا 3 تمردات متزامنة خلال مارس الجاري، في سجون "الحسكة المركزي"، و"الثانوية الصناعية" في مدينة الحسكة، وبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية