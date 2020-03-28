الصحة القطرية تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي شفاء، وأول حالة وفاة في البلاد.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "حالة الوفاة طالت مقيما من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة".

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس.#قناpic.twitter.com/WxNYEibwVH — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 28, 2020

وذكر البيان، أن "حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين"، ليصل إجمالي حالات الشفاء من (كوفيد-19) في البلاد إلى 45 حالة.

وزارة الصحة العامة تذكر أن حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كوفيد-19) إلى 45 حالة، وأن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 28, 2020

وأفادت الوزارة، بأن بعض حالات الإصابة الجديدة يرتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر، ومخالطين لمصابين بالفيروس.

المصدر: RT