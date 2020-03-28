 
مباشر

الصحة القطرية تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة القطرية تعلن عن أول وفاة بفيروس كورونا
Reuters Stringer
العاصمة القطرية الدوحة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njha

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي شفاء، وأول حالة وفاة في البلاد.

إقرأ المزيد
كورونا.. قطر تقرر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية
كورونا.. قطر تقرر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "حالة الوفاة طالت مقيما من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة".

وذكر البيان، أن "حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين"، ليصل إجمالي حالات الشفاء من (كوفيد-19) في البلاد إلى 45 حالة.

وأفادت الوزارة، بأن بعض حالات الإصابة الجديدة يرتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر، ومخالطين لمصابين بالفيروس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا