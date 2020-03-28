 
مباشر

تونس.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 8

أخبار العالم العربي

تونس.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 8
Reuters Zoubeir Souissi
غجراءات الوقاية في مطارات تونس بسبب كورونا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njh6

صرح مدير الصحة في ولاية صفاقس التونسية علي العيادي اليوم السبت، بأن نتائج التحاليل لعينات أخذت لشخص توفي قبل يومين، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
تونس.. 30 إصابة جديدة بكورونا وعدد المصابين 227
تونس.. 30 إصابة جديدة بكورونا وعدد المصابين 227

وأشار إلى أن ذلك يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى8 حالات.
وأكد العيادي، أن "المتوفى في العقد السابع من عمره وكان يشكو من أمراض مزمنة، وقد تأكدت وفاته قبل وصوله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة الماضي، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 227 شخصا.

وذكرت الوزارة أن الإصابات بكورونا سجلت حتى الآن في 20 من ولايات البلاد، معظمها في ولاية تونس (55 إصابة) تليها أريانة (34 إصابة) وبن عروس (23 إصابة).

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا