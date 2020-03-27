العراق يطلق مبادرة "الدفاع عن الوطن" في مواجهة كورونا

أعلنت رئاسة جمهورية العراق اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة "الدفاع عن الوطن" لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان لها، أن "العالم والعراق يمر اليوم، بواحد من أصعب التحديات التي لم تقف أمام خطرها أكبر الإمكانيات الطبية والاقتصادية والمالية في العالم، وربما كانت الأخطر منذ أكثر من نصف قرن من الزمان حتى أضحت إمكانيات الدول الرسمية عاجزة عن مواجهتها، إذ أصابت الاقتصاد قبل الصحة".

رئاسة الجمهورية تُعلن اطلاق مبادرة الدفاع عن الوطن لمواجهة جائحة #كورونا . pic.twitter.com/VLxoFCkdaf — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) March 27, 2020

وأضافت: "إذا كان هذا التحدي الخطير قد واجه الدول الأكثر غنا وتقدما طبي فهي أكثر تهديدا للدول الأضعف اقتصاديا والأقل تطورا واستعدادا طبيا".

وأوضحت الرئاسة، أن "مواجهة هذا التحدي الخطير يستوجب تكاتف كل الجهود الرسمية والمجتمعية، وإلا ستكون الخسارة فادحة".

وأكدت، على أنه "نعلن اليوم عن مبادرة الدفاع عن الوطن لحشد الجهد الوطني الشعبي لمواجهة جائحة كورونا برعاية رئاسة الجمهورية".

وتابعت: "واثقون من تناخي الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة لعبور الأزمة وحفظ الأرواح".

وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقا عن المخولين بإدارة هذه المبادرة وأرقام الحساب الذي سيتم التبرع إليه وأرقام الهواتف الخاصة باللجنة المشرفة.

المصدر: موقع الرئاسة في العراق