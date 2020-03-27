كورونا.. بث خطبة الجمعة عبر التلفزيون إلى كافة مساجد الأردن (فيديو)

بث التلفزيون الأردني خطبة جمعة موحدة عبر كافة المساجد التي استخدمت مكبرات الصوت لإذاعتها، بعد أن قررت الحكومة إيقاف الصلاة في الجوامع، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الحكومة الأردنية في وقت سابق عن حزمة من التدابير لوقف تفشي الفيروس كإيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، مع الالتزام برفع الأذان، ووقف زيارة المستشفيات والسجون، وتعليق دوام المؤسسات التعليمية، ووقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وإغلاق الأماكن السياحية.

وتشير آخر الأرقام إلى تسجيل 212 إصابة بالفيروس في البلاد.

وحتى منتصف ليل الخميس إلى لجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

المصدر: RT + وكالات