روايات عن سر ظهور صورة الملك المؤسس خلف العاهل السعودي بقمة الـ 20

احتفى نشطاء سعوديون بصورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود التي ظهرت خلف الملك سلمان بن عبد العزيز خلال أعمال مجموعة قمة الـ 20 الافتراضية.

وفيما رأى عدد منهم أن الصورة مبعث افتخار، رأى أحدهم أنها تحمل دلالات تتمثل في "إظهار أقصى درجات الجاهزية والاستعداد للمهمات الشاقة".

تداول السعوديين بإشاده واعجاب كبيرين صورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه والتي ظهرت خلف الملك سلمان خلال ترأسه اليوم لقمة مجموعة العشرين ..التُقطت الصورة للملك المؤسس مع ابنائه متعب ونواف بالرياض العام 1939م ..#مجموعة_العشرين_في_السعوديةpic.twitter.com/i3ZeF7jrVz — متعب البقمي (@Mutab_albogami) March 26, 2020

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الصورة المرسومة للملك المؤسس لفتت "انتباه الكثير من المتابعين ليتساءلوا عن سر هذه الصورة؟".

صورة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "يرحمه الله" مرتدياً اللبس السعودي التقليدي خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يلقي كلمته اليوم في القمة الإستثنائية لقادة مجموعة العشرين لها دلالاتها في إظهار أقصى درجات الجاهزية والإستعداد للمهمات الشاقة. pic.twitter.com/UsxHv1Nx0y — عبدالله بن عبدالواحد (@Abdaag74) March 26, 2020

ونقلت الصحيفة عن مركز الاتصال والاعلام الجديد، قوله إن "ظهور الصورة هو جزء رئيس من المراسم المتعلقة بالظهور الرسمي لخادم الحرمين الشريفين وترمز صورة المؤسس للقوة والعزم والانتصار، وقد التقطت عام 1930".

المصدر: عكاظ + تويتر