السعودية تعلن إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

أعلنت الرياض أن التحالف الذي تقوده في اليمن اعترض وأسقط صباح اليوم الجمعة طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون باتجاه أراضيها.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الطائرات كانت تستهدف أهدافا مدنية في مدينتي أبها وخميس مشيط، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي ذلك بعد أن رحبت الأطراف المتحاربة في اليمن بدعوة الأمم المتحدة لهدنة فورية يوم الخميس لمحاربة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات