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الحوثيون يرحبون بإعلان "التحالف العربي" حول وقف إطلاق النار في اليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون يرحبون بإعلان
Reuters KHALED ABDULLAH
رئيس اللجنة الثورية لـ "أنصار الله" محمد علي الحوثي
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رحبت جماعة "أنصار الله" الحوثية بإعلان "التحالف العربي" بقياة السعودية دعمه لقرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.

وكتب رئيس اللجنة الثورية لـ "أنصار الله" محمد علي الحوثي، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به".

وأضاف: "وننتظر ترجمته بالتطبيق العملي".

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT

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