الأردن يعزل محافظة أربد بسبب فيروس كورونا - فيديو
Reuters MUHAMMAD HAMED
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أعلنت رئاسة الوزراء في الأردن عن عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وتمثلت الاجراءات المتخذة في "عزل محافظة أربد عن باقي المحافظات بشكل كامل، بحيث لا يسمح بالدخول والخروج لغير المصرح لهم بذلك".
وتأتي هذه الإجراءات "حماية للمناطق الأخرى التي لم يتم الاشتباه بحالات إصابة فيها، بحيث سيتم عزل قصبة أربد والمناطق التابعة لها عن باقي مناطق المحافظة، وهي إيدون وجحفية وسوم الحصن والصريح وحبكة".
من جهته أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس توليه حماية محافظة إربد وضمان تطبيق قانون حظر التجول.
المصدر: RT + "خبرني"