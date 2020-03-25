الأردن.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 172 حالة

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 172 إصابة.

وأضاف جابر في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة سجلت 19 حالة جديدة.

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وأوضح أن المصابين الجدد هم "مريضة عراقية جاءها ضيوف من العراق، وأردني قدم من سويسرا في 11 مارس، و8 مخالطين لمريض موجود في أحد المشافي العسكرية أحدهم خادمة سريلانكية، و4 مخالطين لممرضة البشير، و5 من مخالطي زفاف إربد".

وأضاف الوزير: "أرجوكم لا تفشلونا وتفشلوا جهدنا في الحفاظ عليكم، إن شاء الله نتخطى الأزمة بهمتكم".

المصدر: موقع "خبرني"