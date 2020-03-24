العضايلة: أرقام الإصابات بكورونا في الأردن لا تعكس طموحاتنا

أعرب وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم حكومة المملكة، أمجد العضايلة، عن قلق الحكومة إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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وقال العضايلة، في ايجاز يومي، الثلاثاء، بخصوص هذه الزيادة: "هذا مؤشر خطير ولا يعكس آمالنا وطموحاتنا في السيطرة على الفيروس". وأضاف: "المعركة الحقيقة هي الوعي وإدراك خطورة هذا الوباء، واتباع الإجراءات الوقائية والسلامة العامة، وأهمها الالتزام بالمنازل وعدم المخالطة".

وأضاف وزير الدولة: "الأيام القادمة حاسمة وبشكل كبير، وعلينا أن نختار إما أن نسهم في حصر الفيروس والقضاء عليه، أو نزيد من انتشاره بسبب المخالطة وعدم اتباع الإجراءات الوقائية".

لجنة الأوبئة: الأيام القادمة حاسمة

من جانبه، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، إن "علينا أن ننتظر قرابة 14 يوما لحين معرفة إصابات جديدة بفيروس كورونا جراء التجمعات التي وقعت الثلاثاء"، والتي جاءت "بعكس ما نتمنى وعكس ما كنا نخطط".

ولفت الناطق باسم اللجنة إلى أن ازدحامات اليوم جاءت رغم كل الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل الحكومة، لكنه دعا إلى التفاؤل.

وأشار عبيدات إلى أن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حاسمة في الكشف عن إصابات جديدة.

26 إصابة جديدة

وكشف وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات في العزل إلى 153 حالة.

وأوضح جابر، خلال إيجاز صحفي، إن 12 حالة من إربد، وهم من مخالطي حفل الزفاف، و3 حالات أتت من بريطانيا، أحدهم كان بالحجر في أحد الفنادق، و4 حالات خالطت احدى المريضات، وحالة جنسيتها إسبانية أتت من رومانيا في 10 مارس، وحالة من الولايات المتحدة أتت قبل 10 أيام، وخمسة مخالطين لإحدى المريضات التي خالطت بدورها ممرضة مصابة في مستشفى البشير بالعاصمة عمّان.

وعزا الوزير ارتفاع عدد الإصابات إلى الزيادة في عدد المفحوصين، وزيادة فرق التتبع. وأشار إلى أن الزيادة في الحالات، ما تزال ضمن المؤشر غير الخطير، لكنها تدعو إلى المزيد من الحذر والالتزام بالحجر المنزلي، لحين التغلب على الوباء.

وأضاف جابر أن وزارته نسقت مع جميع الجهات الطبية حيث سيتم تشكيل فرق متعددة من هذه الجهات لمساندة وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة.

وتابع: "وصلنا هذه الليلة 21 ألف فحص إضافي لفيروس كورونا، سيتم زيادة الأعداد المفحوصة لكي يتم حصر المفحوصين، نهيب بالمواطنين الالتزام بمنازلهم والالتفات إلى التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية".

المصدر: خبرني