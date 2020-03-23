الناطق باسم الحكومة الأردنية لـRT: اتخذنا خطوات احترازية مهمة منذ بداية أزمة كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في تصريح لـRT اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال الوزير: "منذ بداية الأزمة في الصين وانتشار فيروس كورونا، اتخذنا خطوات احترازية مهمة لمكافحة كورونا، بدأ بجلب مواطنينا ووضعهم في الحجر 14 يوما حتى لا ينقلوا العدوى للآخرين".

وشدد على أن عمان اتخذت تلك القرارات حماية للمواطنين والمقيمين وللحفاظ على سلامتهم، وقد وصلت الإجراءات إلى تفعيل قانون الدفاع الذي يشكل شبه حالة طوارئ في المملكة.

وأفاد أمجد العضايلة بأن الحجر يشمل كل من يتواجد في المملكة، مشيرا إلى وجود بعض الاستثناءات في القطاعات الحيوية وبعض الموظفين والمواطنين.

وأفاد بأن الحظر قد يستمر لأيام وأسابيع، موضحا أن جل المواطنين والمقيمين التزموا بالقوانين.

وصرح الناطق باسم الحكومة بأن كل من لا يلتزم بالقوانين والإجراءات ويحترمها، سيعاقب بالسجن والغرامة، مشيرا إلى أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى سنة واحدة سجنا وذلك حسب قانون الدفاع.

وأفاد بأن الدولة هيأت الرأي العام الأردني قبل بدء الحظر، مؤكدا أنه وانطلاقا من يوم الثلاثاء سيتم تزويد كل المقيمين والمواطنين بالمواد الأساسية والدواء والمحروقات عبر إيصال كل تلك الحاجيات إلى منازلهم عن طريق فريق من المتطوعين إلى غاية يوم الجمعة.

وقال العضايلة إن الحجر سيتواصل من أسبوعين أو 3 أسابيع، مشيرا إلى اتباع التدريس عن بعد لكل الفئات.

وأكد الوزير جهوزية المملكة لمكافحة الفيروس لتسيير الشؤون في البلاد، مشددا على أن المرحلة صعبة جدا وأن المواطن يجب أن يعيش على الأساسيات وأن يحافظ على نسق الحياة غير الطبيعي.

المصدر: RT