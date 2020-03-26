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مصر.. الكشف عن عملية اختلاس كبرى طالت المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا

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مصر.. الكشف عن عملية اختلاس كبرى طالت المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا
Reuters
مصر
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على أمين مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، ومراقب صحي بذات المديرية، كشف عن تورطهما بعملية اختلاس كبرى.

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وأعلنت الرقابة الإدارية أن المتهم الأول عرض قطعة أرض يملكها تبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه، ليتوسط له المتهم الثاني لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها حوالي مليون جنيه، وذلك مقابل قيام عضو اللجنة بتسليمه المستندات الدالة على اختلاسه للمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة العدوى من عهدته وبيعها في السوق السوداء.

كما قام المتهم الأول بتزوير مستندات تثبت صرفها للمستشفيات الحكومية.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT

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