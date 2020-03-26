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العراق يسجل 36 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 36 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
Reuters KHALID AL-MOUSILY
الإجراءات الصحية في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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وذكر بيان للوزارة أن "الاصابات كانت في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذي قار".

وأضاف أن "الوفيات سجلت في بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدا "تسجيل 16 حالة شفاء تام في بغداد والديوانية وبابل والنجف".

وأعلنت الوزارة أن "المجموع الكلي للإصابات في العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 105، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس".

المصدر: RT

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