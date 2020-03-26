السعودية.. تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من مدن المملكة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الحالات في المملكة ارتفع إلى 1012 حالة حتى الآن".

#الصحة تعلن عن تسجيل (112) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، وتسجيل (4) حالات تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (33) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/3Srq6cMxvG — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 26, 2020

وأعلن المتحدث عن وفاة مقيم بالمدينة المنورة، ليصبح إجمالي الوفيات 3 حالات، وتعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وأضاف أن "عدد الحالات المسجلة للممارسين الصحيين 23 حالة من الإجمالي 1012، ولا يوجد لإصابتهم ارتباط بتفشيات بالمنشآت الصحية باستثناء منشأة بالرياض تم إغلاقها".

المصدر: "سبق"