السعودية تعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا لدى مواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين.

وأشارت الوزارة، إلى أن "المواطن كان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا".

وطمأنت الوزارة الجميع بأن "الحالة معزولة حاليا في المستشفى، والتعامل معها مستمر مع تقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".

وأضافت: "جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص".

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

المصدر: سبق