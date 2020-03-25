وزارة الصحة بغزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 7 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في نفس مركز الحجر الصحي الذي كانت فيها الإصابتان السابقتان.

وجاء في بيان، صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء: "حرصا من وزارة الصحة في قطاع غزة على إطلاع شعبنا على المعلومات الهامة وبشفافية عالية وفي أسرع وقت تعلن وزارة الصحة أنه قد تم تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين".

إقرأ المزيد

وأوضحت المصابين الجدد "هم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر وما زالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز".

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".

المصدر: RT