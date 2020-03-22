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بعد دخول كورونا إلى غزة.. إجراءات عاجلة في القطاع لردع تفشي الفيروس

أخبار العالم العربي

بعد دخول كورونا إلى غزة.. إجراءات عاجلة في القطاع لردع تفشي الفيروس
Reuters Mohammed Salem
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عقب الكشف عن أولى إصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطاع غزة، اتخذت السلطات المحلية اليوم الأحد حزمة إجراءات تهدف إلى ردع تفشي الوباء.

وقررت وزارة الداخلية في غزة إغلاق جميع صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل 27 مارس "على أن يتم تقييم الحالة وتحديث القرار بناء على آخر المستجدات"، متوعدة المخالفين لهذا القرار بالملاحقة القانونية.

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كما قررت وزارة الداخلية تعطيل صلاة الجمعة اليوم وإغلاق ميناء غزة وجميع أماكن التجمع داخله والمنطقة الخاصة بحسبة السمك، لكن مع السماح للصيادين بدخول الميناء لممارسة مهنتهم دون تجمعات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، بأن قوات الأمن والشرطة مستمرة في تأمين مراكز الحجر الصحي المقامة في جميع محافظات القطاع، مضيفا أن خمسة مراكز جديدة افتتحت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث وضع 80 مواطنا وصلوا القطاع عبر حاجز بيت حانون الجمعة الماضية قيد الحجر الصحي في هذه المراكز لمدة 14 يوما.

بدوره، أشار مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة بغزة، عميد مشتهى، إلى تخصيص قسم خاص بالمختبر المركزي لفحص العينات الجديدة.

المصدر: RT + وكالات

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