 
مباشر

الداخلية التونسية تستعمل تقنيات حديثة في تطبيق إجراءات الحظر الصحي العام (فيديو)

أخبار العالم العربي

الداخلية التونسية تستعمل تقنيات حديثة في تطبيق إجراءات الحظر الصحي العام (فيديو)
Reuters
الداخلية التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nioc

استعملت وزارة الداخلية التونسية تقنيات حديثة في تطبيق إجراءات الحظر الصحي العام في البلاد.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وثق استخدام روبوت مراقبة لمدى احترام المواطنين الحجر الصحي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة والشوارع الفرعية له.

ويتم التحكم في الروبوت عناصر أمنية من غرفة العمليات بالداخلية عبر كاميرات مزودة به.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الروبوت "PGUARD" الذي صنعته الشركة التونسية "ENOVA Robotics" جاب شوراع العاصمة ودعا المواطنين لالتزام منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173، فيما توفي 4 مصابين بالفيروس القاتل.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا