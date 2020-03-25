الداخلية التونسية تستعمل تقنيات حديثة في تطبيق إجراءات الحظر الصحي العام (فيديو)

استعملت وزارة الداخلية التونسية تقنيات حديثة في تطبيق إجراءات الحظر الصحي العام في البلاد.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وثق استخدام روبوت مراقبة لمدى احترام المواطنين الحجر الصحي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة والشوارع الفرعية له.

ويتم التحكم في الروبوت عناصر أمنية من غرفة العمليات بالداخلية عبر كاميرات مزودة به.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الروبوت "PGUARD" الذي صنعته الشركة التونسية "ENOVA Robotics" جاب شوراع العاصمة ودعا المواطنين لالتزام منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173، فيما توفي 4 مصابين بالفيروس القاتل.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية