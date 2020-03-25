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مسؤولان عراقيان: كورونا سينهي البلد ما لم يُفرض حظر التجوال بالقوة

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مسؤولان عراقيان: كورونا سينهي البلد ما لم يُفرض حظر التجوال بالقوة
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نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي
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حذر نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، ونائب قيادة العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يار ألله، اليوم الأربعاء، من خطورة فيروس كورونا على العراقيين.

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وقالا في بيان صحفي نقله مكتب نائب رئيس البرلمان إن "الفيروس سينهي البلد ما لم يُفرض حظر التجوال بالقوة".

وطالب الكعبي، خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة، رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، بـ "الإسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الإرهاب".

ودعا نائب رئيس البرلمان إلى أهمية "إشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال".

المصدر: RT

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