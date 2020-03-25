ليبيا.. هجوم كبير لقوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته صدت هجوما كبيرا استهدف قاعدة الوطية الجوية الواقعة إلى الغرب من طرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي التابع لقوات حفتر أن الجيش تمكن من تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة.

ويبدو أن القتال بالقرب من قاعدة الوطية الجوية لا يزال متواصلا، حيث ذكرت مصادر أن الاشتباكات لا تزال على أشدها على بعد 12 كيلو مترا من القاعدة، فيما تحدثت مواقع إخبارية أن الجيش أرسل تعزيزات كبيرة للمنطقة لصد الهجوم، وأن طائرات الجيش شنت غارات على قوات الخصوم.

المصدر: RT