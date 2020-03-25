ليبيا: المصاب الأول بالفيروس التاجي تجاوز مرحلة الخطر!

أكد محمد هيثم عيسى، الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، سلامة الإجراءات الوقائية التي اتخذت قبيل تأكيد أول إصابة بالفيروس التاجي في البلاد.

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وأعلن وكيل وزارة الصحة الليبية في تسجيل مصور، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذ في أعقاب تسجيل أول إصابة بجائحة كورونا "كوفيد - 19"، لافتا إلى أن "المصاب اجتاز مرحلة الخطر".

إلى ذلك، ذكرت مواقع إخبارية محلية أن هذا المصاب الأول بالفيروس التاجي في ليبيا كان قد أدى مناسك العمرة في السعودية وعاد إلى البلاد في مطلع مارس الجاري.

المصدر: RT