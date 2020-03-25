وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا

أعلن متحدث باسم الجيش السوداني وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن، جمال الدين عمر، اليوم الأربعاء، بأزمة قلبية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وقال المتحدث، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر "توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا".

والوزير الراحل كان عضوا في المجلس السيادي الذي تولى السلطة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع حكومة مدنية مدته 39 شهرا بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

من جانبها أكدت مواقع سودانية أن الوزير جمال الدين عمر، توفي فجر اليوم الأربعاء في جوبا إثر ذبحة قلبية، ومن المقرر أن تباشر السلطات السودانية ترتيبات نقل جثمان الراحل إلى بلده.

المصدر: رويترز