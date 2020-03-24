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الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن

أخبار العالم العربي

الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن
Reuters Thaier al-Sudani
تأمين حظر التجول في العاصمة العراقية بغداد بسبب وباء كورونا
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كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، عن الخارطة الجغرافية للإصابات الأكثر بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أغلب تلك الإصابات كانت في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن.

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وقالت الوزارة، في بيان: "في ضوء التقارير المستلمة، وجدنا أن هنالك تحسنا في الالتزام بتنفيذ الحظر ومنع تنقل الأفراد والمركبات في أغلب المناطق، وشخصنا أن أغلب الحالات المرضية المشخصة لوباء كورونا المستجد في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن".

الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن
RT
خارطة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق بتاريخ 24 مارس 2020

ونقل البيان عن وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، قوله إن "أسباب ارتفاع معدل الوفيات في العراق ناتج عن وصول أغلب الحالات المرضية إلى مراحل متقدمة في المرض عند مراجعة المؤسسات الصحية".

ودعا الوزير المواطنين إلى مراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض المرضية أو الاتصال على أرقام الخط المباشر لخدمات الاستشارة المجانية على الرقم 123.

مصطفى سعدون

المصدر: RT

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