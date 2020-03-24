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الأمن المصري يلقي القبض على مشاركين في مظاهرة ضد فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يلقي القبض على مشاركين في مظاهرة ضد فيروس كورونا
Reuters
الأمن المصري
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على مشاركين في تظاهرات ضد فيروس كورونا، مساء أمس الاثنين، دعوا فيها لرفع البلاء عن البلاد.

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وكانت قد تسببت تجمعات أهالي مدينة الإسكندرية في مصر، في غضب واسع في البلاد بعدما قاموا بأغرب تصرف ممكن لمواجهة فيروس كورونا.

وخرج الكثير من أهالي الإسكندرية إلى الشوارع من أجل الدعاء لله أن يحفظ مصر من الفيروس اللعين، في تصرف وصفه البعض اسوأ تصرف في العالم.

ونظم أهالي منطقة أبو قير مظاهرة كبرى في الشوارع للدعاء على فيروس كورونا، حيث تدخل الأمن المصري في الأمر وبدأ بتفريق المسيرة والقبض على بعض المشاركين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

المصدر: RT

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