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تجمعات ليلية كبيرة في مصر للدعاء لرفع بلاء كورونا تسبب غضبا واسعا

أخبار العالم العربي

تجمعات ليلية كبيرة في مصر للدعاء لرفع بلاء كورونا تسبب غضبا واسعا
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تجمعات إسكندرية
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تسببت تجمعات أهالي مدينة الإسكندرية في مصر، في غضب واسع في البلاد بعدما قاموا بأغرب تصرف ممكن لمواجهة فيروس كورونا.

وخرج الكثير من أهالي الإسكندرية إلى الشوارع من أجل الدعاء لله أن يحفظ مصر من الفيروس اللعين، في تصرف وصفه البعض اسوأ تصرف في العالم.

ونظم أهالي منطقة أبو قير مظاهرة كبرى في الشوارع للدعاء على فيروس كورونا، حيث تدخل الأمن المصري في الأمر وبدأ بتفريق المسيرة.

وكان الرئيس المصري قد أكد صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستعد لإصدار حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تغريدة على "تويتر" جاء فيها أنه "على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان".

المصدر: RT

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