 
مباشر
عاجل
رويترز: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

مصر تمدد تعليق حركة الطيران

أخبار العالم العربي

مصر تمدد تعليق حركة الطيران
Reuters
مطار القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nic0

أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أن قرارات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تشمل استمرار تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية.

إقرأ المزيد
مصر تتخذ عدة قرارات هامة لمواجهة
مصر تتخذ عدة قرارات هامة لمواجهة "كورونا" منها حظر تنقل ليلي في البلاد

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كافة المحال التجارية والمولات.

كما أعلن رئيس الوزراء المصري مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة 15 يوم إضافية.

وأكد مدبولي أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ فورا بدءا من الحبس وغرامة 4 آلاف جنية لمن سيخالف هذه القرارات، حيث تم إصدار توجيهات صارمة من الحكومة لوزارة الداخلية لمن يخالف القرارات.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم غلق كامل لجميع المقاهي والكافيهات والمطاعم على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تعليق كافة الخدمات في جميع الجهات الحكومية عدا مكاتب الصحة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا