تعافي 39 شخصا في الكويت من فيروس "كورونا" من أصل 189 حالة إصابة

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 شخصا.

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وقال الصباح إن المتعافين من الفيروس هم كويتي و8 كويتيات، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وأشار إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص التسعة من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى 39 #كونا#الكويت

(ح.ط) pic.twitter.com/suKncjAJqY — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 24, 2020

المصدر: كونا