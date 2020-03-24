 
مباشر

الصليب الأحمر الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في مكافحة تفشي "كورونا"

أخبار العالم العربي

الصليب الأحمر الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في مكافحة تفشي
Reuters
سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni7t

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيم الهول للاجئين السوريين، وهي مستعدة لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من سوريا.

وقالت روث هيذرنكتون في تصريحات صحفية لنوفوستي:"يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول(شمال شرقي سوريا)، وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس".

إقرأ المزيد
سوريا.. الحكومة تلوح بـ
سوريا.. الحكومة تلوح بـ "الحجر الإلزامي" في حال ضعف وعي المواطنين في مواجهة كورونا

وأضافت هيذرنكتون، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سوريا، فضلا عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19".

وبحسب نوفوستي، فرضت إدارة مخيم الهول بالفعل قيودا على الحركة وإجراءات أخرى للحد من تجمعات اللاجئين.

وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سوريا، ولديها إمدادات محلية لمساعدة جمعية الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين في أجزاء أخرى من البلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا