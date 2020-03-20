سوريا.. الحكومة تلوح بـ "الحجر الإلزامي" في حال ضعف وعي المواطنين في مواجهة كورونا

حثت الحكومة السورية المواطنين، اليوم الجمعة، إلى الالتزام بالعزلة المنزلية الطوعية على خلفية انتشار وباء كورونا.

وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبر "فيسبوك"، أن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا أجرى تقييما شاملا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها واعتمد "حزمة قرارات إضافية من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات وباء كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي".

ولوحت الحكومة بأنها قد تلجأ إلى "الحجر الإلزامي" في حال عدم التقيد بالطوعي.

وجدد الفريق التأكيد على أنه "سيتم الإعلان عن أية حالة إصابة فور إثباتها من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة".

‎وكان من أبرز ما تضمنته حزمة الإجراءات الجديدة، تكليف وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري المباشر على مراكز الحجر الصحي في المحافظات، كما "تم تكليف الوزارات كافة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تجهيز أماكن ومباني في مراكز المدن والأرياف لاستخدامها كأماكن حجر صحي احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة".

وتم التأكيد على استمرار خطة الدولة في التشدد بالرقابة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية مع دول الجوار إلى الحدود القصوى.

المصدر: RT