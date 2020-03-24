الهند تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمكافحة "كورونا" وتحذيرات من قفزة كبيرة ووشيكة في الإصابات

أعلنت السلطات الهندية، يوم الاثنين، وقف الرحلات الجوية الداخلية، منوهة بأن معظم أنحاء البلاد يخضع لإغلاق كامل، في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.

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وأمرت الحكومة شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها الداخلية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

وتم أيضا تعليق السفر بالسكك الحديدية، بعد أن احتشد الآلاف، معظمهم من العمال المهاجرين، في محطات القطارات للعودة إلى منازلهم، مع إغلاق الشركات وندرة الوظائف.

وحظرت السلطات تجمع أكثر من خمسة أشخاص في عدة ولايات، بما في ذلك ولاية ماهاراشترا في الغرب، التي تشهد أكبر عدد من الإصابات. وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتهكون الحظر.

وكانت الشوارع مهجورة في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين، وأغلقت المباني الإدارية أبوابها في مستهل إغلاق سيستمر حتى نهاية الشهر.

وفي مومباي، المركز المالي في البلاد، علقت السلطات حركة قطارات الضواحي، التي تنقل عادة ثمانية ملايين راكب يوميا، حتى نهاية الشهر. وتقتصر خدمات الحافلات على العاملين في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وألغت الصحف النسخ المطبوعة في مومباي بعد أن رفض البائعون توزيعها بسبب القلق من عدوى الفيروس الذي ظهر في الصين المجاورة أواخر العام الماضي وانتشر في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الهند اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة، الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة، المتداعية بالفعل.

وأكدت الهند يوم الاثنين وفاة شخصين بسبب الفيروس، مما رفع عدد حالات الوفاة إلي تسع حالات. وقال مسؤولون إن أحد المتوفين رجل عمره 54 عاما لم يسافر إلى الخارج من قبل، مما يعني أن الفيروس بدأ في التفشي محليا.

المصدر: وكالات