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تأجيل توقيع اتفاق روسي سوري حول ترميم "قوس النصر" في تدمر بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

Omar Sanadiki
Reuters
أنقاض قوس النصر في تدمر
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أعلن المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، محمود حمود، أن توقيع الاتفاق بين روسيا وسوريا حول ترميم قوس النصر الأثري بمدينة تدمر تم تأجيله بسبب الإجراءات المتخذة لوقف تفشي كورونا.

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، أوضح حمود أن الوفد الروسي لم يستطع الوصول إلى دمشق من أجل توقيع الاتفاق بسبب إغلاق المطارات وسط التقييدات الوقائية المفروضة من قبل السلطات على خلفية وباء كورونا. وتابع أن أي موعد جديد للتوقيع لم يتم تحديده بعد، مرجحا ورود مزيد من التفاصيل بعد أسبوعين.

وكان من المخطط أن تجري مراسم توقيع الاتفاق اليوم الاثنين 23 مارس في دمشق حول ترميم "قوس النصر" الروماني، الذي فجره إرهابيو تنظيم "داعش"، إلى جانب مواقع أثرية أخرى، بعد استيلائهم على تدمر (بمحافظة حمص) في مايو العام 2015.

وأواخر مارس 2016، تمكن الجيش السوري، بدعم من الطيران الحربي الروسي، من تحرير المدينة التي تم إدراج آثارها، في العام 1980، على قائمة التراث العالمي لليونسكو. لكن المدينة وقعت مجددا في أيدي الإرهابيين في ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يتم تحريرها نهائيا في 2 مارس 2017.

وأعلن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، مساء الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا.

وقبل ذلك بأيام، اتخذت السلطات السورية حزمة إجراءات وقائية عاجلة، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.

المصدر: نوفوستي

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