 
مباشر
عاجل
مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى تعاطي الكحول المغشوشة إلى 225 شخصا في 13 محافظة إيرانية

مصر.. السلطات الصحية تكشف عدد المحافظات التي سجلت فيها إصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. السلطات الصحية تكشف عدد المحافظات التي سجلت فيها إصابات بكورونا
Reuters GHA/MOS/BRV
شخص يرتدي كمامة واقية من كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhzt

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

إقرأ المزيد
فتوى من الأزهر موجهة لأبناء الشعب المصري تتعلق بـ
فتوى من الأزهر موجهة لأبناء الشعب المصري تتعلق بـ"كورونا"

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات على المدى البعيد، وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال".

وأكد أن الوزارة سجلت أمس الأحد 33 إصابة جديدة جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مصر تطبق كافة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة.

وكشف مجاهد عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، هم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 شخصا حتى يوم أمس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا