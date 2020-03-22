المغرب يمدد حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة المغربية مساء الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الرباط يوم الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ستمتد حتى 20 أبريل المقبل.

وقال بيان للحكومة إن الإجراءات تندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية والتي تتخذها السلطات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية سيتواصل إلى غاية 20 أبريل.

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وأضاف البيان أن كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و3 أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم (نحو 140 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلي تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى ومنع أي تجمع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا حتى اليوم في المغرب 115 مصابا، في حين بلغ عدد الوفيات 4 حالات كما تمت معالجة 3 آخرين.

جدير بالذكر أن المغرب اتخذ عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية، حيث أغلق مجاله الجوي أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة.

المصدر: رويترز