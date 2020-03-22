الصحة المصرية: ارتفاع عدد حالات الشفاء بين المصابين بكورونا إلى 56 وتسجيل 33 إصابة و4 وفيات جديدة

أفادت وزارة الصحة المصرية بارتفاع عدد المتعافين ممن خرجوا من المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 56 شخصا، فيما ذكرت أنه تم رصد 33 إصابة و4 وفيات جديدة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل خلال اليوم الماضي، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الحالات الـ74 التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات التي رصدت سابقا، وذلك "ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى وفاة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم من 51 إلى 80 عاما، مضيفا أن جميع المصابين في مستشفيات العزل يخضعون للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بلغ 327 حالة، من ضمنهم 56 شخصا تم التأكد من شفائهم وخرجوا من المستشفى، و14 حالة وفاة.

المصدر: RT