 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

غزة.. في زمن كورونا! (صور)

أخبار العالم العربي

غزة.. في زمن كورونا! (صور)
RT
غزة في زمن الكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhsr

يسعى قطاع غزة، إلى تجنب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" بين السكان لا سيما في ظل ضعف البنى التحتية الطبية وقلة توافر مستلزماتها.

إقرأ المزيد
"كورونا" يصل إلى قطاع غزة من باكستان

وانتشرت مجموعة من الصور لغزاويين يحاولون رغم ضيق الحال وقلة الموارد، تجنب الإصابة بالفيروس القاتل الذي تجاوزت ضحاياه في العالم 13 ألفا.

وكان مسؤولو صحة فلسطينيون، أعلنوا اليوم الأحد، تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

غزة.. في زمن كورونا! (صور)
غزة.. في زمن كورونا! (صور)
غزة.. في زمن كورونا! (صور)

وفي نفس السياق، وصل اليوم وفد من منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، وذلك بعد تأكيدات رسمية بوجد إصابات بكورونا في القطاع والتخوف من تفشي الفيروس فيه، وسط الحصار الإسرائيلي وغياب المعدات الطبية اللازمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا