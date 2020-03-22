غزة.. في زمن كورونا! (صور)

يسعى قطاع غزة، إلى تجنب تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" بين السكان لا سيما في ظل ضعف البنى التحتية الطبية وقلة توافر مستلزماتها.

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وانتشرت مجموعة من الصور لغزاويين يحاولون رغم ضيق الحال وقلة الموارد، تجنب الإصابة بالفيروس القاتل الذي تجاوزت ضحاياه في العالم 13 ألفا.

وكان مسؤولو صحة فلسطينيون، أعلنوا اليوم الأحد، تأكيد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وفي نفس السياق، وصل اليوم وفد من منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، وذلك بعد تأكيدات رسمية بوجد إصابات بكورونا في القطاع والتخوف من تفشي الفيروس فيه، وسط الحصار الإسرائيلي وغياب المعدات الطبية اللازمة.

المصدر: RT