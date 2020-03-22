"كورونا" يصل إلى قطاع غزة من باكستان

قال مسؤولو صحة فلسطينيون، اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين، كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر، بفيروس "كورونا" في ساعة متأخرة من مساء السبت، وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

إلى ذلك أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، في مؤتمر صحفي، إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي، وأن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

المصدر: وكالات