منقبة تتحدى حظر التجول وترقص في شوارع الأردن.. والأمن يتدخل! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة منقبة قامت بخرق حظر التجول في الأردن، الذي بدأ أمس السبت، من خلال النزول من سيارتها إلى الشارع وفتح الموسيقى والقيام بالرقص.

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وسارعت الأجهزة الأمنية الأردنية بالقبض على الفتاة، حيث قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله فتاة خرفت حظر التجول وقامت بايقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها".

وفي وقت سابق، أعلنت أجهزة الأمن الأردنية اعتقال نحو 400 شخص لمخالفتهم حظر التجول المفروض في عموم أراضي البلاد بغية كبح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسبق أن حذرت الحكومة من أن مخالفي حظر التجول سيواجهون عقوبة الحبس الفوري لمدة تصل إلى عام.

ومضت السلطات الأردنية في اتخاذ هذه الإجراءات، التي تعد أكثر صرامة مما اتخذ في أي دولة أخرى على مستوى العالم، بعد تسجيل 85 إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

فتاة منقبة ترقص في احد شوارع العاصمة عمان في ظل #حظر_التجول المفروض في #الأردن بسبب تفشي #كورونا .. ! pic.twitter.com/HKColQVwO6 — SإLم` ll كود نون 👉 « Stt4 » (@_jiig) March 21, 2020

المصدر: وكالات