الأردن.. اعتقال 400 مخالف لحظر التجوال

أعلنت أجهزة الأمن الأردنية اعتقال نحو 400 شخص لمخالفتهم حظر التجوال المفروض في عموم أراضي البلاد اعتبارا من صباح اليوم بغية كبح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان له أن الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ضبطت، منذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم اثنان القاضي بفرض حظر التجوال، في الساعة السابعة من صباح اليوم، 392 مخالفا للأمر.

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وأشار الناطق إلى أن هؤلاء الموقوفين جرى تحويلهم إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في إنقاذ أمر الدفاع، وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وأهاب الناطق بالجميع الالتزام بالأمر وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان.

وسبق أن حذرت الحكومة من أن مخالفي حظر التجوال سيواجهون عقوبة الحبس الفوري لمدة تصل إلى عام.

ومضت السلطات الأردنية في اتخاذ هذه الإجراءات التي تعد أكثر صرامة مما اتخذ في أي دولة أخرى على مستوى العالم بعد تسجيل 85 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

المصدر: RT