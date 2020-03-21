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الصحة التونسية تؤكد وجود بؤرة لفيروس كورونا في البلاد

أخبار العالم العربي

الصحة التونسية تؤكد وجود بؤرة لفيروس كورونا في البلاد
Reuters
تونس
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أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في تصريح له على قناة قرطاج+ اليوم السبت، وجود بؤرة لفيروس كورونا في منطقة صغيرة في تونس وأن وزارة الصحة والسلطات المعنية ستطوقها.

ورفض الوزير الكشف عن المكان الذي كشف فيه الفيروس بكثرة.

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وشدد الوزير على أنه في صورة عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام، فإن تونس ستصل إلى ما وصلته دول أخرى.

وبين المكي بأن الوزارة تستعد للأسوأ، موضحا أن تونس وصلت إلى الحافة مع إمكانية تفشي الوباء ستصل على إثرها أعداد المصابين إلى المئات.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد بداية من يوم غد الأحد.

المصدر: قناة قرطاج+

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