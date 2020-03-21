رئيس حكومة لبنان: نحن في خطر كبير وأدعوكم لحظر تجوال ذاتي

قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب، السبت، إن البلاد في خطر كبير، داعيا اللبنانيين إلى لحظر تجوال ذاتي.

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ولفت دياب إلى أنه سيتم تسيير دوريات أمنية وإقامة الحواجز لفرض اجراءات الوقاية، لافتا إلى أن القوى الأمنية ستتخذ كل الإجراءات لحصر حركة المواطنين للضرورة القصوى.



قال دياب: "أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي والمسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية ونحن في خطر كبير وانتصارنا على كورونا لا يكون إلا بالتكامل بين الدولة والمجتمع والمواطن. إنها مرحلة صعبة وعلينا أن نخفف خسائرنا".

وأضاف أن الارتفاع الملحوظ في نسبة المصابين منذ يومين ينذر بخطر داهم نتيجة ما يمكن أن تصل إليه نسبة الإصابات وعددها خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

المصدر: RT