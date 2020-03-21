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الصحة اللبنانية: مرحلة انتشار كورونا بدأت والإصابات تجاوزت المئتين

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية: مرحلة انتشار كورونا بدأت والإصابات تجاوزت المئتين
Reuters
مطار بيروت
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بعد ظهر اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206 حالات.

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ولفتت الوزارة إلى أنه بعد ورود نتائج مخبرية من قبل المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثا إلى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة لتاريخ 21 مارس 206 حالات.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

المصدر: RT

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