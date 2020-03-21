 
مباشر

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان إلى 187

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان إلى 187
Reuters
ارتفاع عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhkg

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 187 شخصا.

إقرأ المزيد
شفاء 5 حالات من كورونا في لبنان
شفاء 5 حالات من كورونا في لبنان

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمال للإصابات إلى 187 حالة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت مؤخرا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا